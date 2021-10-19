Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 305 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 9 gram kokain, 274 gram esrar maddesi ve 190 gram uyuşturucu madde tohumu ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 305 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 9 gram kokain, 274 gram esrar maddesi ve 190 gram uyuşturucu madde tohumu ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan M.K. (38) isimli şüphelinin evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda; 305 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 9 gram kokain, 274 gram esrar maddesi, 190 gram uyuşturucu madde tohumu, 6 adet fişek, 31 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam şişe ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 adet plastik şişe ele geçirildi. Operasyonda M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.