Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı ilçesi Çatalköprü Mahallesi'nde ikamet eden İ.S. isimli şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığına dair istihbarat alan jandarma ekipleri harekete geçti. Sakarya İl Jandarma KOM Şube ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 2 buçuk kilogram kubar esrar, 200 gram toz esrar, 100 kök kenevir, 115 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 106 adet tabanca mühimmatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.