Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilogram kubar esrar ile kuru sıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordinesinde Kızılcıkorman Mahallesi'nde ikamet eden O.K. isimli şüphelinin ikametine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik köpek unsurunun da katıldığı operasyon neticesinde; 3 kilogram kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuya ilişkin şüpheli gözaltına alındı.