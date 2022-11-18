Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yayalar Mahallesi'nde ikamet eden R.H. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Harekete geçen ekiplerce şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 10 gram metamfetamin, 1 buçuk kilogram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet elektronik terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 17 adet şeffaf poşet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.