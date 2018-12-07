İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şahsın evinden bin 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şahsın evinden bin 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya İl Jandarma İstihbarat, KOM Şube ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karasu ilçesine bağlı Küçükkarasu Mahallesi ve Yalı Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İ.Ü. isimli şahsın evinde zulalanmış bin 100 gram kubar esrar ele geçirilirken uyuşturucu taciri şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. İ.Ü.'nün GBT sorgusunda 4 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 8 yıl 2 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Zanlının sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. İ.Ü. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.