Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şahsın evinden bin 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma İstihbarat, KOM Şube ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karasu ilçesine bağlı Küçükkarasu Mahallesi ve Yalı Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İ.Ü. isimli şahsın evinde zulalanmış bin 100 gram kubar esrar ele geçirilirken uyuşturucu taciri şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. İ.Ü.'nün GBT sorgusunda 4 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 8 yıl 2 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Zanlının sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. İ.Ü. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.