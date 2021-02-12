Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaali ilçesinde 10 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kocaali ilçesine bağlı 7 farklı mahallede bulunan 10 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda; yaklaşık 2 kilogram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli jandarmada verdikleri ifadelerinin ardından serbest kalırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.