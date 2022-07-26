İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram kubar esrar ve 150 kök kenevir ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram kubar esrar ve 150 kök kenevir ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Karasu Kızılcık Mahallesi'nde bulunan fındık arazisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri harekete geçti. M.E. ve O.E. isimli şahıslara ait fındık arazisine düzenlenen operasyonda, 150 kök kenevir ile ekim yapılan alanların yanında 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan M.E. ve O.E. isimli 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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