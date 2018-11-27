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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin de katılımıyla İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri Uyuşturucu Arama Köpekleri eşliğinde Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde bulunan torbacıların evine şafak operasyonu düzenlendi. T.Ç, E.Ç., M.Ç., R.G., H.K. ve S.K. isimli şüphelilerin ikametlerine, mahkemeden alınan arama kararına istinaden sabahın ilk ışıkları ile birlikte jandarma ekiplerince operasyonlar düzenlendi.


Gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 Adet Smith Wesson marka ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği 1 adet Zoraki Mod 925 marka ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve 2 adet şarjör, 100 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca fişeği, 7 kök hint keneviri bitkisi,1 kilo 488 gram kubar esrar maddesi, 1 kilo 165 gram adet fosfor yeşili renkli uyuşturucu hap, 24 adet pembe renkli uyuşturucu hap ve 102 adet mavi renkli uyuşturucu hapa jandarma el koydu.



Uyuşturucu hapları yanan sobaya attılar


Öte yandan, baskın sırasında şüpheliler ellerinde bulunan uyuşturucu hapları yanan sobaya attı. Uyuşturucu hapların yanarken çıkarmış olduğu koku jandarmanın dikkatinden kaçmadı ve sobanın içindeki uyuşturucuya da el koydu. Şüpheli R.G., S.K. ve H.K. isimli şüpheliler ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer şüpheliler E.Ç., M.Ç. ve T.Ç. ise hazırlanan soruşturma evrakları ile birlikte adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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