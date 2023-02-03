Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 876 gram metamfetamin maddesi, 94 gram sentetik cannabionid maddesi, 37,5 gram eroin maddesi, 39 adet extacy hap, 1.60 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.