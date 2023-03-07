İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen ik ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen ik ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 296 gram skunk, 45 gram metamfetamin, 7.94 gram bonzai ve 1.20 gram kokain maddesi ele geçirildi.

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