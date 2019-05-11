Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 23 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 65 şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 49 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 49 şahıstan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yapılan operasyonlarda 11 kilo 934,38 gram skunk, 966,34 gram bonzai, 108,59 gram esrar, 596 adet ekstacy hap, 25,49 gram kokain, 6,54 gram metamfetamin, 3,96 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 15 bin 475 TL ele geçirildi.