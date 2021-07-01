Sakarya'da vahşet, çöp poşeti içine konulup gömülmüş 2 ceset bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp poşetine konulan, parçalanmış halde 1'i kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Cesetler ise 2 köpeğin insanlara ait kemikleri bulup, sahibinin evine getirmesiyle ortaya çıktı.

Olay, Sapanca ilçesinin Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Edilen bilgiye göre, arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sabah saatlerinde alanın ortasında çöp poşetine konulan 1'i kadın, 1'i erkek olmak üzere 2 kişinin cesedini buldu. Kesici bir aletle parçalara ayrıldığı tespit edilen cesetler, incelenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken cesetlerin bulunmasında büyük rol oynayan köpeklerin sahibi Serbes ise o anları anlattı.

"Kapının önüne kemik bıraktılar"

Köpeklerinin bahçeye insana ait kemikle geldiğini belirten Zeynep Serbes, durumu polis ekiplerine bildirdiklerini ve olay yeri inceleme ekiplerinin geldikten sonra parçalanmış halde 2 cesedin bulunduğunu dile getirdi. Bölgede yoğun bir kokunun olduğunu aktaran Serbes, "İki tane köpeğim dün akşam bölgeden gelen yoğun kokunun üzerine gitmişler ve bizim kapının önüne kemik bırakmışlar. Normal şartlarda ben de köpeklerime kemik veriyorum, onlar tok olduğu zamanlarda verdiğimiz kemiği gömüyor, sonrasında çıkarıp yiyorlar. Ama bu kemiği gömmemişler, bizde akşam karanlığında fark edemedik. Sabah komşumuzun fark etmesiyle hemen durumu emniyete haber verdik. Polisler olay yerine geldiklerinde köpekleri tekrar serbest bıraktık. Sonrasında köpekler, kokunun üzerine tekrar yoğunlaşınca polis ekipleriyle birlikte cesetleri buldular" dedi.

"Kedi ölüsü sanmıştık"

Cesetler bulunmadan önce de bölgeden kötü kokuların geldiğini ifade eden Serbes, "Ben arkadaşımla da yürüyüş yapıyordum çok pis bir koku geliyordu. Buralarda kediler vardı ve onların öldüğünü, bu sebeple de kötü kokunun geldiğini düşündük. Aklımıza hiç böyle bir olay olacağı gelmedi. Zaten cesetleri iki tane çöp poşetinin içerisin de bulduklarını söylediler" sözlerine ekledi.