Sakarya'da vektörlerle bilimsel mücadele için çalışmalar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAÜ ve SUBÜ arasında imzalanan vektörlerle etkin mücadele protokolü kapsamında AKOM'da eğitim çalışması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Vektörlerle etkin mücadele protokolü kapsamında seminer ve uygulama eğitimleri sunulacak, vektörlerin üreme ve yaşam alanları ile türleri belirlenecek, taşıdıkları patojenler tespit edilecek ve kullanılan ilaçlara karşı hassasiyetleri ölçülecektir” denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAÜ ve SUBÜ arasında imzalanan vektörlerle etkin mücadele protokolü kapsamında AKOM'da eğitim çalışması gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Dairesi Başkanı Sungur Mehmet Yeni'nin yanı sıra programda SAÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Tek Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Serap Süzük Yıldız, SUBÜ Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi Nursel Kıratlı Yılmazçoban ve ilçe belediye temsilcileri katıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimiz ile birlikte sivrisinek gibi haşerelerle mücadele faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklim değişiklikleri bölgemizde bulunmayan haşereleri de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla değişikliklere ayak uydurmak ve sonuçları ile mücadele edebilmek için üniversitelerimizin bilimsel verileri ışığında ilçe belediyelerimizle koordineli bir çalışma içerisindeyiz. SAÜ ve SUBÜ ile imzaladığımız vektörlerle etkin mücadele protokolü kapsamında seminer ve uygulama eğitimleri sunulacak, vektörlerin üreme ve yaşam alanları ile türleri belirlenecek, taşıdıkları patojenler tespit edilecek ve kullanılan ilaçlara karşı hassasiyetleri ölçülecektir. Yapılacak olan eğitimler sonucunda elde edilen bulguların ilçe belediyelerimizle paylaşımı ve ortak faaliyet planlamalarıyla şehrimizde entegre bir vektör mücadelesi hedeflenmektedir” denildi.