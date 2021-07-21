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Sakarya'da yağış etkisini gösteriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu yağış Sakarya’da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu yağış Sakarya'da etkisini göstermeye başladı. Kavurucu sıcaklar, yerini yağışla birlikte oluşan serinliğe bıraktı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Sakarya'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış ile birlikte hava sıcaklığında 5 ila 10 derece arasında düşüş yaşandı. Cuma gününe kadar etkili olması beklenen yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kaçacak yer aradı. İl genelinde etkili olması beklenen yağış sebebi ile yaşanabilecek olumsuzlara karşı uyarılarda bulunuldu.

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