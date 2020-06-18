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Sakarya'da yağmur bulutları görsel şölen oluşturdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yağış öncesi yağmur bulutları görsel şölen oluşturdu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yağış öncesi yağmur bulutları görsel şölen oluşturdu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASK) şehirde beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin olarak vatandaşları uyarmıştı. Yapılan açıklamada, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilmişti. Şehir genelinde etkili olan yağış öncesinde Akyazı ilçesinde yağmur bulutlarının hareketi bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yağmur öncesi bulutların görüntüsü ise görsel şölen oluşturdu.

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