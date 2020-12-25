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Sakarya'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk yaralandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk yaralandı.



Yangın, Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonrasında bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 çocuğun ise yaralandığı öğrenildi.


Ekiplerce ev söndürülürken, yaralı çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

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