İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya’da yasa dışı bahis düzenledikleri değerlendirilen 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sakarya'da yasa dışı bahis düzenledikleri değerlendirilen 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı koordineli çalışma neticesinde yasa dışı bahis düzenledikleri değerlendirilen S.K., O.S., A.K. ve Y.K. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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