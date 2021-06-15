Sakarya'da yasadışı ekilen 6 bin 785 kök haşhaş ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yasadışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekiplerce Geyve ilçesi Sekiharman Mahallesinde bulunan Köyaltı mevkiinde drone ile yapılan arama-tarama faaliyetinde 1 noktada haşhaş ekim alanı tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde yasadışı haşhaş ekili arazi ile ekim olayını gerçekleştiren şahsın aynı mahallede ikamet eden H.Ü. olduğu tespit edildi. Geyve Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince şahsa ait arazide yapılan aramalarda; boyları 50 ila 100 santimetre arasında değişen 65 kök çizilmiş halde toplam 6 bin 785 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Olayla alakalı gözaltına alınan H.Ü. hakkında 3298 sayılı ‘Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanunun 4. Maddesi' suçundan işlem başlatıldı.