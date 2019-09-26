İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da yaşanan deprem güvenlik kameralarına yansıdı

İstanbul Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya’da da hissedildi.

İstanbul Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi. Panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Marmara Denizi İstanbul'un Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sakarya'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem anında panik olan vatandaşların korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panikle kaçış anları görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.