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Sakarya'da yavru köpekler çuvala koyularak ölüme terk edildi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yavru köpekler çuvala konularak ölüme terk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yavru köpekler çuvala konularak ölüme terk edildi. Yavru köpekleri çuval içinden çıkararak karınlarını doyuran vatandaş ise adeta insanlık dersi verdi.


Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, çuvala koydukları yavru köpekleri yol kenarına bırakarak adeta ölüme terk etti. Yoldan geçen bir vatandaş ise durumu fark ederek köpekleri çuvaldan çıkardı. Vatandaş, daha sonrasında ise yavru köpeklerin karnını doyurdu.

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