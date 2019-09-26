Sakarya'da yaya önceliğine görselle dikkat çekiliyor

Sakarya'da ‘Önce Yaya' görseli 485 noktaya çizildi. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan 334 yaya, 151 okul geçidinde yer alan görsellerle geçişler daha güvenli ve sağlıklı yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Yıl' ilan edilmesi ile birlikte yaya ve okul geçitlerine ‘Önce Yaya' sembolleri çizilmeye devam ediyor. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan görseller ile vatandaşlara geçiş üstünlüğü sağlanıyor, aynı zamanda geçişler güvenli hale getiriliyor. Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 334 yaya geçitleri, 151 okul geçitleri olmak üzere toplam 485 ‘Önce Yaya' sembolü çizildiği açıklandı.

485 farklı yerde

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde 2019 yılı ‘ Yaya Öncelikli Yıl' ilan edilmişti. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan ‘Önce Yaya' görsellerini sürücülerimizin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitlerine çiziyoruz. 334 yaya, 151 okul geçidi olmak üzere toplamda 485 ‘Önce Yaya' sembolünün çizimini tamamladık. Önceliğin yayalarda olduğuna dikkat çeken bu çalışma daha güvenli ve sağlıklı geçişleri de sağlıyor. Bu konudaki çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğiz. Aynı şekilde araç sürücülerimizden de trafikte yayalara yol vermeleri noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi.