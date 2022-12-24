Sakarya'da yeni yatırımlar için hazırlıklar başladı

Bürokratlarıyla bir araya gelerek yeni projelerin değerlendirmesini yapan Yüce, “2022 yılını hizmet dolu bir yıl olarak geçirdik. İnşallah yeni yılda şehrimizin yararına vatandaşımızın faydasına olacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2023 öncesi yeni yatırım ve projeler için kolları sıvadı. Bürokratlarıyla beraber AKOM'da bir araya gelen Başkan Yüce, 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana şehir genelinde altyapı ve üstyapıda önemli yatırımlara imza attıklarını hatırlatan Başkan Yüce, “Yeni yılda yeni projeleri hayata geçirerek şehrimizin kalkınması için adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin ve Ali Oktar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Kenan Şahin ve proje danışmanlarının da yer aldığı buluşmada Başkan Ekrem Yüce, “2022 yılını hizmet dolu proje dolu bir yıl olarak geçirdik. Aynı hassasiyetle yeni yılda şehrimizin yararına vatandaşımızın faydasına olacak projeleri hayata geçirmek için kolları sıvadık. Mona Roza Gül Bahçesi ve Festival alanı projemiz ile şehrimize yeni bir sosyal donatı alanı kazandıracağız. Bünyemize alarak harika bir görünüme kavuşturduğumuz İl Ormanı Tabiat Parkı'mızın içine vatandaşlarımızın soluk almak, yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayacak bir kır kahvesini hayata geçireceğiz. Doğa Eğitim Merkezi projemiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize küçük yaştan itibaren doğayı sevdireceğiz. Yine aynı düşünceyle çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik Masal Park'ı şehrimize kazandıracağız. İnşallah 2023 yılında birçok projeyi, yatırımı hayata geçirecek şehrimizin gelişimine ivme kazandıracağız” şeklinde konuştu.