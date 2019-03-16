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Sakarya'da Yeni Zelanda'daki katliamı için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.


Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan terör olayına tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Terör saldırısına bir tepki de Sakarya'dan geldi. Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi üyeleri, öğlen namazı sonrasında saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kılınan cenaze namazının AGD Şube Başkanı Hasan Zengin grup adına açıklama yaptı.

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