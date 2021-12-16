Sakarya'da yılbaşı öncesi polisten kaçak içki operasyonu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi kaçak alkol üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 13 şişe sahte alkol, 14 adet cinsel içerikli jel ele geçirildi. Konuya ilişkin bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi gümrük kaçağı alkol, sahte içki ve türevlerine yönelik çalışma başlattı. Bu doğrultuda Serdivan ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 14 adet cinsel içerikli jel, 13 şişe sahte alkollü içki, 9 adet cinsel içerikli krem, 9 paket sigara sarma kağıdı ve 6 adet cinsel içerikli sprey ele geçirildi. Konuya ilişkin ekiplerce yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.