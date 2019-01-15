Sakarya'da yol kenarında 3 köpek ölü olarak bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki orman içi patika yol kenarına atılmış 3 köpek ölüsü vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerinde incelenen köpekler otopsi yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Selmandede Mesire alanına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Kocaali yolu üzerinde orman içi patika yol kenarına atılmış 3 köpek ölüsü bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Hendek Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Kemal Atala olay yerinde yaptıkları incelemede yan yana konulmuş üç adet köpek cesedi ile karşılaşırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, köpeklere otopsi yapılacağı öğrenildi.

"Otopsi yaptıktan sonra anlayacağız"

Yapılan incelemede köpek cesetlerinde her hangi bir darp kursun ve boyunlarında bir ize rastlamadığını belirten Hendek Belediyesi Sağlık işleri Müdürü Veteriner Hekim Kemal Atala, “Hayvanlarda herhangi bir darp, kurşun ve boyunlarında ip izi yok. Muhtemelen bu hayvanlar başka yerden getirilmişe benziyor ve yaklaşık tahminime göre 3-4 gün önce ölmüşe benziyorlar. İki köpeğin kulaklarında eksiklik var fakat yabani hayvanlar mı yedi yoksa kesik mi belli değil, kesilse kan izi olur. Gördüğümüz üzere kan izi yok, kış mevsimi olduğundan hayvanlar kar altında kalmış cesetleri bozulmamış ölüm nedenlerini ancak otopsi yaptıktan sonra anlayacağız” diye konuştu.