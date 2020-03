Sakarya'da yüzlerce kişi şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Basın açıklaması sonrasında şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İdlib'de 35 askerin şehit olması sonrasında ülke genelinde şehit için yürüyüş ve tepki gösterileri devam ediyor. Şehitler için Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Çark Caddesinden Demokrasi Meydanına kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Yürüyüşte ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları atıldı. Yürüyüş sonrasında Demokrasi Meydanında bir basın açıklaması düzenlendi. Etkinlikte ortak basın açıklaması okundu.

“Şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz”

Hak-İş İl Temsilcisi Mesut Gökdemir ve Memur Sen İl Temsilcisi Murat Mengen ortak basın açıklamasını okudu. Yapılan basın açıklamasında, “Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizler, Devletimiz ve ordumuzla omuz omuzayız. Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib kentinin silahtan arındırılması ve çatışmaların durdurulması amacıyla üzerinde uzlaşılan Soçi Mutabakatı kapsamında, istikrarı ve güvenliği sağlamak üzere bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, Rusya ve İran destekli katil Esed rejimi unsurlarınca 27 Şubat 2020 tarihinde alçak bir hava saldırısına maruz kalmıştır. Bu alçak saldırıda 35 kahraman Mehmetçiğimiz şehadet mertebesine yükselmiş, 32 kahramanımız ise yaralanmıştır. Hayır hayır, biz, ölümü bitiş zanneden zihniyetin, ölümleri istatistiksek bir ayrıntıya indirgeyen ahlaksızlıklarının ürettikleri söylemleri telin etmek için de bir araya gelmedik. Şehadetin ölümsüzlük mertebesine erişmek olduğuna inananlar olarak biz, her can bizim için azizdir hükmünü başta kendimiz olmak üzere, cümle aleme bir kere daha hatırlatmak için bir araya geldik. Türkiye'nin, inancıyla şekillenmiş, tarihi misyonu gereği hemen yanıbaşında uygulanmakta olan emperyalist stratejiye karşı kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını, kimi reel politikçilerin söyleminin aksine, kayıtsızlığın bilakis kendisi üzerinde de ameliyata izin vermek olduğunu hatırlatmak isteriz. Emperyalizme karşı mücadele ederken sonsuzluk kervanına katılan şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, şühedanın aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdine başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

“Canımızı feda etmeye hazırız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise yaptığı açıklamada, "Suriye meselesini pek çok açıdan değerlendirmek gerekiyor. Suriye meselesi bizi yıllardır kahreden, kalleş terör saldırılarının yok olması için giriştiğimiz bir mücadeledir. Suriye meselesi sınırlarımızın emniyeti, vatandaşlarımızın güvenliği için giriştiğimiz bir mücadeledir. Suriye meselesi zalimin karşısında, mazluma destek olmak, hakkı haykırmak için giriştiğimiz bir mücadeledir. Türkiye halkı, mücadelesinden dönmeyecektir. Tarihin her döneminde zulme uğrayanları yalnız bırakmamış, zalimlerin karşısında dimdik durmuş bir milletiz. Sınırlarımızdaki terör örgütlerine ve artık alışık olduğumuz iki yüzlülükleriyle bunları besleyenlere karşı elinde tuttuğu güçle kendini firavun sanıp mazlumlara zulmeden rejime karşı; canımızı, kanımızı, gücümüzü kırpmadan feda etmeye her birimiz razı ve hazırız” diye konuştu.

Açıklamaların ardından şehitler için dua edilip, gıyabi cenaze namazı kılındı.