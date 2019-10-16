İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Hendek ilçesi Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayraktepe istikametinden Hendek ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 3 araç rampada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil tarlaya uçtuğu, diğer bir otomobilin de taklalar attığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazası sonucu K.Y., N.A. ve S.T. isimli 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zincirleme kaza sonucu 3 otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.