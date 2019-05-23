Sakarya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Rasimpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine seyir halinde olan 41 MB 158 ve 54 KN 365 plakalı kamyonetler ile 54 S 0494 plakalı servis aracı çarpıştı. Çarpışma sonrası araçlarda bulunan S.S., N.C., Y.A., A.S., N.K. ve A.E.Y. isimli toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar, Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.