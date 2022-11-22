Sakarya'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yara almadan atlattığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.