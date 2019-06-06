Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Arifiye ilçesi Adapazarı - Pamukova yolu Yukarı Kirazca mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametine giden 6 araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada M.Ç., İ.Ç., ve Z.Ç., isimli 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza sonrası Adapazarı istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekiplerince yol kenarına alınan araçlar sonrasında trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.