Sakarya'daki 11 gölete toplam 70 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı

2016 yılında uygulamaya konulan su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında, Antalya Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü üretim tesislerinde 2020 yılında 5 milyon sazan balığı yavrusu üretildi. Sakarya İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin talebi doğrultusunda 70 bin adet yavru sazan balığı Sakarya'ya gönderildi. Sakarya İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri şehirde bulunan Salmanlı Göleti, Işıklar Göleti, Nalköy Göleti, Akdoğan Göleti, Sekiharman Göleti, Çukurköy Göleti, Kulaklı Göleti, Müezzinler Göleti, Karapelit Göleti, Kemaliye Göleti ve Hüseyinli Göletlerine 70 bin adet yavru sazan balığı bıraktı.