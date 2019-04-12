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Sakarya'daki depremde vatandaşın korku dolu anları kameraya yansıdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen 3.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı.


Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Akyazı Topağaç olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem merkez ilçe ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin yaşanması sonrasında artçı deprem olarak adlandırılan 3 ayrı hafif şiddetli depremin daha meydana gelmesinden sonra ilçe halkı kendini sokağa attı. Deprem esnasında işyerinden sokağa dökülen vatandaşların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Okullarda ders işlendiği anda oluşan depremde öğrencilerde paniğe kapıldı. Okul içerisinde ki öğrenciler okulun güvenli bölgesine tahliye edildi. Okullara akın eden veliler çocuklarını yalnız bırakmadı.

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