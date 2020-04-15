Sakarya'daki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Sakarya'da korona virüsünün yayılmasını engellemek için eczanelerden ücretsiz olarak verilecek olan maskeler bugün dağıtılmaya başlandı.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında başta olmak üzere dışarıda maske ile dolaşma zorunlu hale geldi. Korona virüs önlemleri kapsamında tüm ülkede vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı PTT ve E-Devlet üzerinden başlamıştı. Yaşanan yoğunluk sonrasında ücretsiz maskelerin eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildi.

Çıkan karar sonrası Sakarya'daki eczaneler ücretsiz maske dağıtımına bugün başladı. Cep telefonuna şifre gelen vatandaşlar eczanelerden 5 adet maskesini ücretsiz olarak almaya başladı.