Sakarya'daki fabrika yangınında oluşan tahribat gözler önüne serildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde alevlere teslim olan sünger fabrikasında soğutma çalışmaları devam ediyor. Büyük çapta maddi hasara sebep olan yangının fabrikada bıraktığı tahribat havadan da görüntülendi.

Yangın, gece saatlerinde Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan sünger fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı etkisi alan yangın itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken, jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlere teslim olan fabrika yaklaşık 2 saat verilen mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangının oluşturduğu tahribat ise gün ağarınca ortaya çıktı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika kullanılamaz hale gelirken, hasar havadan da görüntülendi.