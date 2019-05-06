Sakarya'daki kavgada kan aktı: 1 ölü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi üzerinde Ufuk Durmaz, isimli bir kişi ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ufuk Durmaz, iddialara göre H.K. tarafından silahla sırtından vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Durmaz, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ufuk Durmaz'ın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

“O esnada bisikleti bırakıp kaçtım”

Olay anını anlatan Yunus Emre Olur, “2 kişi kavga ediyordu. Arkadan birisi geldi ve kavga edenlerden bir tanesine ateş etti. Vurulduğu yerden yolun karşısına çırpınarak geçti. Diğeri kaçtı biz o esnada ileriye gittik, devamını bilmiyorum. Kavga edenlerden ve vurulan kişinin isminin Ufuk olduğunu biliyorum” derken bir diğer görgü tanığı küçük çocuk ise, “2 kişi kavga ederken bir tane adam arkadan gelerek Ufuk abiyi sırtından vurdu. Ben o esnada bisikleti bırakıp telefoncuya kaçtım” diye konuştu.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.