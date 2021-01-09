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Sakarya'daki kazalar KGYS'ye yansıdı

Sakarya’da Aralık ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Aralık ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlaller acı sonuçları gözler önüne serdi.


Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Aralık ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Aralık ayında meydana gelen ve KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.



Yasak olmasına rağmen dönünce olanlar oldu


Görüntülerde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı üzerinde sola dönüşün yasak olmasına rağmen döndüğü esnada araçla çarpışması kameralara yansıdı. Diğer bir görüntüde ise, kavşağa kontrolsüz giren otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpması yer aldı.

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