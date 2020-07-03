İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'daki patlamada yaralanan genç konuştu

Sakarya’da bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan Erkan Epcimoğlu isimli genç o anları anlattı.

Sakarya'da bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan Erkan Epcimoğlu isimli genç o anları anlattı.


Sakarya'da bir havaifişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Patlamadan yaralı kurtulan Erkan Epcimoğlu, patlama anını anlattı. Epcimoğlu, "Dibimde havai fişek vardı, birdenbire patladı. Arkadaşımın cesedini buldum. o sırada yanımda patlayan havai fişek nedeniyle ayağımdan yaralandı" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.