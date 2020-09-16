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Sakarya'daki satırlı dehşette 2 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavgada satırla adeta dehşet saçan şahıs ve kavga ettiği kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavgada satırla adeta dehşet saçan şahıs ve kavga ettiği kişi gözaltına alındı.


Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. ve O.Ç. yol vermeme meselesi yüzünden ve birbirlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine O.Ç. bir dükkana girerek aldığı satırla adeta dehşet saçtı. Ö.A. ise satır darbelerinden kendini yol kenarından bulduğu meyve kasasıyla korumaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu olası bir facianın önüne geçilirken bir süre daha devam eden kavga tarafların araca binerek uzaklaşmasıyla son buldu. Kavga anını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.


Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucunda şehrin göbeğinde satırla adeta dehşet saçan O.Ç. ile kavga ettiği Ö.A. gözaltına alındı. Şahıslar, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde tamamlanacak olan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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