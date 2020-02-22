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Sakarya'daki trafik kazası KGYS'ye yansıdı

Sakarya’da meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Sakarya'da meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın dikkatsizlikten olduğu görülüyor.


Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Tunatan kavşağında meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Meydana gelen trafik kazasının kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.


Gerçekleşen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

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