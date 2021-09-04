Sakarya'dan afet bölgesine destek ekipler gönderildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla afet bölgesi ilan edilen Sakarya'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine doğru 2 kombi kanal, 3 ekip aracı ve 13 personel yola çıktı. Ekipleri ilçede zarar gören atık su şebekesinin temizlenmesini, bakımını ve bağlantılarını yapacaklar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine altyapı çalışmalarında destek olması adına ekiplerini bölgeye gönderdi. Başkan Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla hazırlanan 2 kombi kanal aracı, 3 ekip aracı ve 13 personel Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünden bölgeye doğru yola çıktı. Bölgeye ayrıca çalışmaların başında bizzat bulunmak üzere SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ile genel müdür yardımcıları ve daire başkanları gitti.

Birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana devletimiz hızla bölgede yaraları sarmaya başladı. Bizlerde ilk günden bu yana afet bölgesinden talep edilen her noktada desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine 2 kombi kanal, 3 ekip aracı olmak üzere toplam 13 personelimizi sevk ettik. Ekiplerimiz burada İlçede zarar gören atık su şebekesinin temizlenmesini, bakımını ve bağlantılarını yapacaklar. Afet bölgesinde çalışan tüm görevlilere, gönüllülere kolaylıklar diler, bir kez daha sel felaketinde yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacağız” dedi.