Sakarya'dan enerji yüzyılı için büyük adım

Enerji yüzyılı için en güçlü desteklerden birini verecek Sakarya GES Projesi'nde ilk test başarıyla yapıldı. Yıllık 18 milyon TL'lik enerji üretecek olan proje, Sakarya'yı enerji üretimi konusunda üst lige taşıyacak. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Ayda 650 bin kilovatsaat (kWh) üretim yapacağız. Ayda 1 buçuk milyon TL, yılda ise 18 milyon TL kazanacağız. Enerjide devrim olacak projemiz hayırlı olsun” dedi. Yüce, ayrıca yeni dev üretim projesinin müjdesini verdi.

“Üreten Şehir Sakarya” mottosuyla geleceğin Sakarya'sını projelerle inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir işe daha imza atıyor. Sakarya Güneş Enerjisi Santralı (GES) için bir süre önce kolları sıvayan Büyükşehir 14 bin güneş enerjisi üretim panelinden 12 bin tanesinin montajını tamamladı. 55 bin metrekare alanda aylık 650 bin TL kazanca tekabül eden 650 bin kilovatsaat (kWh) enerji üretecek kapasitede hazırlanan proje, Sakarya'da yılda 4 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayabilecek bir girdi oluşturacak. 60 milyon TL'lik bedel ile hizmete hazır hale getirilen Sakarya GES'in üretime ilk adım olan enerji testi bugün Karaman'daki tesiste yapıldı. Proje hakkında detaylı teknik bilgileri aktaran Yüce, konuşmasında Pamukova'da yeni bir enerji üretim üssü inşa edeceklerinin müjdesini verdi. Programda Başkan Yüce, yüklenici firma yöneticisi Mesut Baz'a çiçek takdim ederken, Baz ise projenin hayırlı olmasını temenni etti.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Müftüsü Mehmet Aşık, ilçe belediye başkanları, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir ve SASKi bürokratları, oda başkanları, STK temsilcileri, yüklenici firma temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

“28 Mayıs'ta yedi düvele cevap olacak”

Türkiye'nin zincirlerini kırarak hayata geçirdiği savunma sanayii, yerli ve milli hava, kara ve deniz taşıtlarından bahseden Yüce, “Bizler 20 yılda badirelere, karalamalara rağmen; Yerli milli silahlarımızı, İHA'larımızı, SİHA' larımızı, Yerli Milli arabamız TOGG'u, şehir hastanelerimizi, yollarımızı, tünellerimizi, barajlarımızı, bulduğumuz enerji kaynaklarımızı ve daha birçok ciddi yatırımları başarıyla tamamladık. Hak ile batılın, ak ile karanın, doğru ile yanlışın ayrılacağı 28 Mayıs günü, Allah'ın izniyle yolumuza taş koyan yedi düvele fırsat vermeyeceğiz” dedi.

“İşe ve eve bisiklet ile gideceğiz”

Başkan Yüce çevreci belediyecilik alanında yapılan yatırımları da gündeme getirerek, “Karbon salınımını azaltacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Biliyorsunuz bisiklet kullanımı çevre dostu ulaşımda bir numara. SAKBİS'leri yaygınlaştırıyoruz. Durmaksızın bisiklet yolu inşa ediyoruz. Hedefimiz Sakarya'da bisiklet kullanımı maksimum seviyeye çıkartmak. Avrupa Spor Şehri'nde okulumuza, işimize bisikletle gidip geleceğiz. Yakıt tüketimini ve araçların çevreye verdiği zararı azaltacağız” diye konuştu.

“Enerji yüzyılı için güçlü ses”

Türkiye'nin enerji yüzyılı için attığı adımlara Karaman GES ile güçlü bir katkı sunacaklarını kaydeden Yüce, “Sakarya olarak tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üretecek, yenilenebilir kaynaklarla temiz enerjiyi kullanacağız. Karaman'da 60 milyon lira yatırımla 55 bin metrekarelik alanda; kurulu gücü 5 MW (megavat) olan, 14 bin adet güneş paneli ile yıllık 8 GWh elektrik üreteceğiz. Böylece yıllık 4 bin hanenin elektrik tüketimine eş değer enerjiyi üretmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Yıllık 18 milyon kazanç”

Yüce, proje hakkında bilgiler verirken, “14 bin adet güneş panelinden sadece son 2 bin panelin montajı kaldı. Bugün panel montajları tamamlanan kısımlarda elektrik üretimi testlerini gerçekleştireceğiz. Yakın zamanda son 2 bin panelin montajının tamamlayarak sistemi komple devreye alınmış olacağız inşallah. Bu santralde Aylık ortalama 650 bin kWh üretim yapılarak, tükettiğimiz elektrikten mahsuplaşma ile aylık 1 milyon 500 bin TL olmak üzere, yıllık 18 milyon TL kazanç elde edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Yeni proje müjdesi”

Yeni güneş enerji santrali projesinin müjdesini de veren Başkan Yüce, “Bu proje yanında Pamukova'da İsabalı ve Bacı Mahalleri sınırlarında 48 bin metrekarelik alanda, kurulu gücü 3 MW olan 8 bin adet güneş paneli ile yıllık 5 GWh elektrik üreteceğimiz projemiz ile ilgili 29 yıllığına arazi tahsisleri alınmış olup, proje çalışmalarına başlıyoruz. Bugün burada bir araya geldiğimiz, şehrimiz için çok kıymetli olan Güneş Enerjisi Santrallerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyor; saygıyla, muhabbetle selamlıyorum” dedi.

“Enerjide marka şehir Sakarya”

Üretim maliyetini kısa vadede amorti edecek olan Karaman GES'in Türkiye'de örnek olacak bir üretim üssü olacağı tahmin ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin en son gelişmelerini yakından takip ederek enerji üretimi konusunda en üst ligde yer almayı hedefliyor. Karaman GES'le atılan enerji yüzyılı adımı, Pamukova'da inşa edilecek tesisle devam edecek ve izleyen yıllarda ise zirveye taşınacak.

“Şehrimize hayırlı olsun”

AK Parti Milletvekili Murat Kaya, projenin hayırlı olmasını temenni ederek, “Bundan sonraki her projede sizlerle birlikte olacağız. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Hep birlikte 28 Mayıs'ta gerekeni yapacak, eser ve hizmetlere devam diyeceğiz” derken; AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, “Karaman'da kurulan bu önemli projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projeler bu eserler AK Parti siyasetinin bir ürünüdür. Şimdi 28 Mayıs seçimleri geliyor. Gerek ülkemizin gerekse şehrimizin bu devasa projelere devam etmesi adına Cumhurbaşkanımıza gereken desteği vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Her gün yeni bir proje şehre kazandırılıyor”

Her gün yeni bir projenin şehrin hizmetine sunulduğunu ifade ederek sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “Bizler birlik beraberliğimizi sağladığımız sürece bu yatırımlar devam edecektir. Şimdi 28 Mayıs'ta bir sınavımız daha var. Bizler bu anlamda Cumhurbaşkanımızın hizmet vizyonuyla hareket etmekte kararlıyız. Sakarya her geçen gün gelişen bir şehir olarak ön plana çıkıyor. Bu vesile işe projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.