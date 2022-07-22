Sakarya'dan, İzmir'e takviye orman ekibi

Orman Genel Müdürlüğü'nün talimatlarıyla, kuzey bölgelerindeki yangın müdahale ekiplerinden Akdeniz ve Ege bölgelerine takviyeler gönderilmeye başlanıldı. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü de, bünyesindeki 5 arazöz ve 1 su tankeri ile birlikte 30 kişiden oluşan personeli yangın riskinin yüksek olduğu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne takviye birlik olarak gönderdi. İzmir'e gönderilen ekipte Akyazılı yangın söndürme ekibi de yer alıyor.