İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakaryalı çiftçinin İstanbul'a hiç gitmemiş traktörüne 'köprü cezası'

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan çiftçi Adem Civan’ın traktörüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden kaçak geçiş cezası gönderildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan çiftçi Adem Civan'ın traktörüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden kaçak geçiş cezası gönderildi. Çiftçi Civan ise, şaşkınlık oluşturan cezaya karşı itiraz etti.


Akyazı Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Adem Civan'ın traktörüne Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden HGS ve OGS sistemini ihlal ederek kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 43,75 liralık trafik cezası tebligatı gönderildi. Cezayı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Civan, traktörünü sadece köyde tarla işlerinde kullandığını İstanbul'a ise hiç gitmediğini söyledi.


Son günlerde ülke genelinde birçok çiftçinin traktörüne İstanbul'da HGS ihlali yaptığı gerekçesi ile ceza tebligatı gönderildiğini hatırlatan Civan, “Sanırım sahte plaka kullanıp köprüden geçiyorlar. Traktörümün plakasının sahtesini yapıp köprüden geçmiş olabilirler. Zaten traktörün köprüden geçmesi yasak. Bu şekilde çiftçiler mağdur oluyor. Cezaya itiraz edeceğim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.