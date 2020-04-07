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Sakaryalı iş adamından hastanelere bin adet siperli maske

Korona virüs salgını nedeniyle Sakarya’da bir iş adamı kendi imkanları ile kendi iş yerinde hazırladığı bin adet siperli maske yaparak hastanelere teslim etti.

Korona virüs salgını nedeniyle Sakarya'da bir iş adamı kendi imkanları ile kendi iş yerinde hazırladığı bin adet siperli maske yaparak hastanelere teslim etti.


Korona virüs salgını sebebiyle Sakarya'da yaşayan bir iş adamı kendi iş yerinde hazırladığı siperli maskeleri hastanelere teslim etti. Salgınla mücadeleye katkı sunmak isteyen Salih Topçuoğlu isimli bir iş adamı sağlık çalışanları için kendince başlattığı çalışma kapsamında ön tarafları pleksi ile kaplanan toplamda bin adet maske yaptı. Hastanelere toplamda bin adet önleri pleksi ile kaplanan maskeleri teslim eden Topçuoğlu, “Maskeleri kendi iş yerimde kendi imkanlarım ile yaptım. Korona virüs salgını ile mücadelenin temel ayağını oluşturan doktor ve sağlık çalışanlarımız için bir nebze de katkıda bulunduysam ne mutlu bana” dedi.

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