Sakaryalı kadınlar, seçme ve seçilme hakkını kutlamak için yürüdü

yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da tören düzenlendi.

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şubesi tarafından kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesini kutlamak yürüyüş düzenlendi. Yeni Cami önünde bir araya gelen kadınlar, ellerinde dövizlerle slogan atarak Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)'ye kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan kadınlar yaşam, seçme ve seçilme gibi kadına tanınmış hakları savunulduğu sloganlar atarak yürüyüşünü tamamladı.

Yürüyüş sonrası bir basın açıklamasında bulunan Türk Kadınlar Birliği 2'ini Başkanı Nurçin Süzen, “Sürdürülebilen adil, kalkınmış bir toplum inşa etmenin tek yolu kadınların herkes gibi eşit haklara sahip olmasıdır. Seçilen kadınların da siyasi taraf gözetmeksizin gerçekten kadının yanında ve kadın sorunlarını yine kadın gözüyle kadın diliyle çözüm üretirken görmek istiyoruz. Her yerde seçilebilir, ilk sıralarda kadın aday ve meclislerde yüzde elli var olmak istiyoruz. İş ve sosyal yaşamdan uzaklaştırılmak eve ve güvencesizliğe hapsedilmek istemiyoruz. Çalışma hayatında, çoğunlukla kayıt dışı ve erkekle aynı işi yapıp daha az ücretle çalıştırılan bir sistem istemiyoruz. Geleceği parlak, gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olma yolunda, kadınlarımız yerinin önemli olduğu bilinciyle, tüm kadınlarımızın özel ve anlamlı gününü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.