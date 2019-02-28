Sakaryalı minikler, Kırşehir'deki yaşıtlarıyla mektup arkadaşı oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Mehmet Gölhan İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, Kırşehirli yaşıtlarıyla mektup arkadaşı oldular. Minik öğrenciler, okuma yazma öğrenmeleriyle birlikte hem ilk kez mektup yazmanın, hem de mektup arkadaşı edinmenin mutluluğunu bir arada yaşadılar.

Mehmet Gölhan İlköğretim Okulu'nda bu yıl okulla yeni tanışan 1-B sınıfı öğrencileri, okuma yazmaya geçmeleriyle birlikte Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileriyle mektup arkadaşı oldular. Minik öğrenciler, Erenler Mehmet Gölhan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mustafa Özdemir ile Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu Sınıf Öğretmeni Reyhan Karakoç rehberliğinde kendilerinden 500 kilometre ötedeki yaşıtlarıyla ilk kez mektup yazma ve mektup aracılığı ile arkadaş olmanın heyecanını bir arada yaşadılar. İlk mektuplarında, Sakaryalı akranlarıyla arkadaş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Kırşehirli minikler, kendilerini tanıtarak yüz yüze görüşebilme temennisinde bulundular. Kırşehir'deki arkadaşlarının yazdıkları mektupların ellerine ulaşmasıyla büyük bir heyecan ve mutluluk yaşayan Sakaryalı minikler de mektuplarını sevinç içerisinde okumalarının ardından, yeni arkadaşlarına cevap mektubu yazdılar. Sakaryalı minikler, mektup arkadaşı edinmelerinden duydukları mutluluğu dile getirerek, mektup arkadaşlarını Sakarya'ya davet ettiler. Her iki okulun minik öğrencileri, mektup arkadaşlarına ikinci mektupları göndermek için tatlı bir telaş içerisine girerken, Mehmet Gölhan İlköğretim Okulu Müdürü Zekeriya Kara, unutulmaya yüz tutmasına rağmen insanlar arasındaki en samimi iletişim yollarından olan mektuplaşma kültürünü yaşatmak, minik öğrenciler aracılığı ile gelecek nesillere taşımak adına Kırşehir'deki meslektaşlarıyla böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek öğrenciler arasında mektup aracılığıyla kurulan arkadaşlığının uzun yıllar devam edecek dostluklara dönüşmesini temenni ettiğini söyledi.