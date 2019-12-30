Sakaryalı minikler, Zonguldak'taki akranlarının yeni yıllarını kutladı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Mehmet Gölhan İkokulu 3-B sınıfı öğrencileri ile Karadeniz Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, eTwinning projesi kapsamında birbirlerinin yeni yıllarını kendi hazırladıkları tebrik kartlarıyla kutladı.

Erenler Mehmet Gölhan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri ile Karadeniz Ereğli BİLSEM öğrencileri, “love hugs the world- sevgi sarsın dünyayı” adlı eTwinning projesi “arkadaş sevgisi” teması kapsamında sınıf öğretmenleri Aslı Arslan ve Binnur Duman rehberliğinde yılbaşı tebrik kartları hazırlayarak, birbirlerinin yeni yıllarını kutladılar. İlk olarak Karadeniz Ereğli BİLSEM'deki arkadaşlarından gelen tebrik kartlarını büyük bir heyecanla okuyan Mehmet Gölhan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, kendi hazırladıkları tebrik kartlarını da Karadeniz Ereğli'ye gönderdiler. Edindiği yeni arkadaşlarına iyi dileklerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan öğrencilerle birlikte, öğretmenleri de birbirlerinin yeni yıllarını, kendi hazırladıkları tebrik kartı ile kutladılar. Öğrencilerin kesme-boyama-yapıştırma şeklinde hazırladıkları yılbaşı tebrik kartları, bulundukları ili tanıtıcı materyal ve hediyelerle birlikte yeni arkadaşlarına ulaştırıldı.