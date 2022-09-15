Sakaryalı pehlivanlar başarıya doymuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen 19. Geleneksel Taşköprü İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde çeşitli kategorilerde derece elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcuları, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Taşköprü İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde farklı kategorilerde derece elde etti. 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalar, İshakçılar Er Meydanı'nda binlerce seyircinin katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. 500'ün üzerinde pehlivanın katılım sağladığı organizasyon, birbirinden zorlu mücadelelere sahne oldu. Farklı boylarda müsabakalara katılan Büyükşehir Belediyesi pehlivanlarından Fahrettin Adil Çelik Teşvik boyunda birinci, Abdurrahman Mutlu deste küçük boyda üçüncü, Ferhat Duman Teşvik boyunda üçüncü ve Arda Coşkun minik boyunda üçüncülük elde etti.