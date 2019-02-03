Sakaryalı sporcular Avrupa kupasına sıkı hazırlanıyorlar

Sakarya Kick Boks ve Mücadele Sporları Kulübü sporcuları Antalya'da yapılacak olan 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na sıkı bir şekilde hazırlanıyorlar. Sporcu Mustafa Baran Vural yaptığı açıklamada, “Kick boksa ilk başladığımda kendimi koruma amaçlı başlamıştım yaptıkça bunun sadece bir spor olmayıp sanat olduğunu öğrendim” dedi.

4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Bir çok sporcunun katılacağı şampiyonaya Sakarya Kick Boks ve Mücadele Sporları Kulübü sporcuları da sıkı hazırlanıyor. Antrenör Halit Köse ve Rıdvan Köse'nin direktifleri ile maçlara sıkı hazırlanan öğrenciler şampiyonadan başarılı ayrılmak istiyor.

“Amacım İstiklal Marşı'mızı uluslararası arenada okutmak”

Sporcu Afra Ecrin Özyol yaptığı açıklamada, “14 Şubat 2017 tarihinde başladım. Kick boks sporunu yapıyorum. Sakarya başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarım var. Kick boksu kendi ilim başta olmak üzere şampiyonluğumu Avrupa'ya taşımak istiyorum. Bu sporu yapmamdaki amaç İstiklal Marşı'mızı uluslararası arenada okutmak için yapıyorum” dedi.

“Bu sporun sanat olduğunu öğrendim”

Kick boks sporu yaptıkça öğrenileceğini belirten sporcu Mustafa Baran Vural, “Daha önceden yüzme, atletizm gibi sporlarla uğraşıyordum. Daha sonra kick boks sporu ile tanıştım. İlk geldiğimde bu sporla ilgili bazı tedirginliklerim vardı. İlk başladığımda kendimi koruma amaçlı başlamıştım. Sporu yaptıkça bunun sadece bir spor olmayıp sanat olduğunu öğrendim. Birçok maça katıldım ve dereceler elde ettim. Hiç kimse anasının karnından kick boksçu olarak doğmuyor. Bu iş zamanla olacak bir iş. Ben ilk geldiğimde takla atmak için bile çekiniyordum böyle bir heyecanım vardı. Şimdi istediğim zaman istediğim yerde hareketleri yapabiliyorum. Burada bol bol arkadaşlarımızla maç yapıyoruz. Herkesin kendine özgü bir tekniği vardır. Bu spor herkesin yapabileceği bir spor değil ama herkes öğrenerek yapabilir. Benim bu sporu yapmamdaki amaç dünyaca tanınmak istiyorum. Büyüdüğümde profesyonel olarak çalışmayı düşünüyorum” diye konuştu.

“Başarı ile döneceğiz”

Şampiyonaya sıkı hazırlandıklarını belirten antrenör Rıdvan Köse, “Kick boks tekme ve yumruktan oluşan belirli kurallar içerisinde yapılan spor dalıdır. Uzak doğu mücadele sporudur. Dışarıdan bakıldığında çok sert gözükse de 5 yaşında öğrencilerimiz bile bulunmaktadır. Kick boksta 7 tane branşımız var. Bunların 3'ü yumuşak yaptığımız sporlar. Diğer 4'ü de sert yaptığımız branşlar. Sakarya Kick Boks Kulübü yaklaşık 100 sporcu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Hafta 4 seansımız oluyor. Ayrıca gündüzleri özel derslerimiz oluyor. Antrenmanlarımız ilk önce ısınma hareketleriyle başlıyor. Daha sonra esneme ve teknik taktiğe geçiyoruz. Ayrıca eşli olarak da çalıştırıyoruz. Maç pozisyonunda çalıştırıyoruz. Maça girecek sporcularımızı en iyi şekilde hazırlıyoruz. Özellikle hafta sonraları koşuya götürüyoruz. Her gün idman oluyor ve maçlara sıkı hazırlanıyoruz. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Yaklaşık 20 ülkenin katıldığı bir şampiyona. Dünya Şampiyonası'ndan sonra en büyük arena. Yaklaşık 3 binden fazla sporcu katılıyor. Bu senede Antalya'da yapılacak. Nisan ayında oraya gidip başarı ile döneceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.