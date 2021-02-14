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Sakaryalılar güne beyaz örtüyle uyandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sakarya güne beyaz örtüyle uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sakarya güne beyaz örtüyle uyandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yüksek kesimlere düşen kar, gece saatlerinden itibaren kentin alçak kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Sakarya'da devam eden kar yağışının yaklaşık 1 hafta sürmesi beklenirken, belediye ve karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekliyor.

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